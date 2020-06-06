9887 حالة في 24 ساعة.. الهند تتجاوز إيطاليا وتسجل "رقمًا قياسيًا" في إصابات "كورونا"

نيودلهي- (د ب أ):

تجاوزت الهند إيطاليا، كسادس أكبر دولة متضررة من فيروس "كورونا" في العالم، بتسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات حتى الآن، طبقا لما أظهرته بيانات السبت.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 9887 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 236.657.

وتم تسجيل 294 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس، منذ أمس الجمعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6642.

وأظهرت الأرقام أن الهند قفزت إلى المركز السادس في قائمة الدول الأكثر تضررًا بسبب الوباء، متجاوزة إيطاليا التي بلغ إجمالي الإصابات بها 234.531 حالة بحلول مساء أمس الجمعة، طبقا لما أظهره إحصاء في جامعة "جونز هوبكنز" بالولايات المتحدة.

وتم تسجيل الكثير من الحالات الجديدة من مناطق ريفية بعد أن ترك مئات الآلاف من العمال المهاجرين بأجر يومي مدنا وبلدات، تخضع للإغلاق للعودة إلى قراهم، حيث وجدوا أنفسهم بدون عمل خلال الوباء.

وبدأت السلطات السماح بحركتهم خارج المدن في أوائل مايو الماضي، ما أدى إلى مشاهد فوضوية ومزدحمة عند نقاط التفتيش الحدودية.

وتخفف الحكومة من الإغلاق، الذي بدأ في 25 مارس الماضي، خلال الأسابيع الماضية في محاولة لإنعاش الاقتصاد.