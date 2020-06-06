مقتل 11 من الشرطة الأفغانية في انفجار شمال شرق البلاد
كابول- (أ ش أ):
أعلن مسئول أفغاني، أن 11 على الأقل من أفراد الشرطة لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم "بدخشان" الواقع شمال شرقي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم السبت عن المتحدث باسم شرطة الإقليم "صنع الله روحاني" قوله - إن الانفجار وقع في مقاطعة "خاش" عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقل أفراد الشرطة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.
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