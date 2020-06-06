أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ألمانيا: "مظاهرات صامتة" تنديدًا بمقتل الأمريكي جوروج فلويد

09:49 ص السبت 06 يونيو 2020
ألمانيا: "مظاهرات صامتة" تنديدًا بمقتل الأمريكي جوروج فلويد

جورج فلويد

برلين- (د ب أ):

يعتزم العديد من الأفراد في ألمانيا المشاركة، السبت، في "مظاهرات صامتة" مناهضة للعنصرية، في حوالي 25 مدينة، على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وتأتي المظاهرات تنديدا بمقتل فلويد، الذي لقي حتفه يوم 25 مايو الماضي على يد الشرطة بمدينة مينابوليس الأمريكية. وأدت وفاته إلى خروج احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية، وشهد بعضها اشتباكات.

ومن المقرر أن يرتدي المشاركون في مظاهرات ألمانيا الملابس السوداء.

جوروج فلويد مقتل جوروج فلويد مظاهرات صامتة ألمانيا

الخبر التالى:

كورونا: الصحة العالمية تغير موقفها وتنصح بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6675011

    عدد المصابين

  • 2894476

    عدد المتعافين

  • 391773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. إعلان نتيجة نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي (رابط الدخول)