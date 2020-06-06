الفلبين ترفض تقريرًا أمميًا عن انتهاكها حقوق الإنسان: "استنتاجات خاطئة"

مانيلا- (د ب أ):

رفضت الحكومة الفلبينية، السبت، تقريرًا للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بـ"الاستنتاجات الخاطئة" بشأن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الانتهاكات في الفلبين أصبحت أكثر حدة حيث تشجع لغة الرئيس رودريجو دوتيرتي "التحريضية" على استخدام القوة العنيفة في مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية وتجارة المخدرات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي، في حين أن الحكومة تدرك التوصيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإنها "لا يمكنها الالتزام بتنفيذها بالكامل نظرًا إلى الاستنتاجات الخاطئة التي استندت إليها".

وأشار روكي إلى افتراض التقرير بأنه يتم قتل المشتبه في قيامهم بالاتجار في المخدرات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو احتجازهم بشكل تعسفي، وأن الحقوق المدنية للفلبينيين يتم تدميرها من خلال التركيز على النظام العام والأمن القومي.

وقال في بيان "نرفض بشدة هذه الاستنتاجات.. ومع ذلك، ستواصل الحكومة احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان".