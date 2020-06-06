ألمانيا: تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا
برلين- (أ ش أ):
ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ارتفعت إلى 183678 حالة، وذلك عقب تسجيل 407 حالات إصابة جديدة.
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8646 حالة، وذلك عقب تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.
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