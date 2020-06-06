مقتل 11رجل شرطة في شمال شرق أفغانستان
كابول- (د ب ا):
أفاد مسؤولون، اليوم السبت، بمقتل 11 من رجال الشرطة المحلية في انفجار لغم مزروع على جانب أحد الطرق بإقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان.
وقال سناء الله روحاني، المتحدث باسم قائد شرطة بادخشان، إن قائد شرطة محلية وعشرة رجال آخرين هرعوا لنجدة قوات أخرى في منطقة خاش بالإقليم، عندما انفجر اللغم في سيارتهم.
وأكد إحصائية الضحايا أيضا أحمد جواد مجددي، عضو المجلس المحلي بالإقليم.
وقالت شرطة باداخشان، إن حركة طالبان تسيطر على 30% على الأقل من المنطقة.
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