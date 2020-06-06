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أستراليا ترفض تحذير السفر الصيني ومزاعم ارتفاع العنصرية

08:17 ص السبت 06 يونيو 2020
أستراليا ترفض تحذير السفر الصيني ومزاعم ارتفاع العنصرية

وزير السياحة الأسترالي سيمون برمنجهام

سيدني- (د ب أ):

رفضت أستراليا، اليوم السبت، تحذيرات صادرة من بكين للمواطنين الصينيين بتجنب السفر إلى أستراليا بسبب الارتفاع المفترض في الحوادث العنصرية.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أصدرت بيانا بثته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم أمس الجمعة وحذرت فيه من "زيادة مقلقة في الآونة الأخيرة في أعمال التمييز العنصري والعنف ضد الصينيين والآسيويين في أستراليا، بسبب تأثير وباء كوفيد-19".

وقال وزير السياحة الأسترالي سيمون برمنجهام، اليوم السبت، إن الزعم بوجود زيادة في الهجمات العنصرية لا يستند إلى أي أساس واقعي.

وقال برمنجهام لإذاعة "ايه بي سي" الأسترالية: "تتمتع أستراليا بنجاح رائد عالميا في الحد من انتشار كوفيد-19، وعندما تسمح المشورة الصحية ، نتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بالزوار من جميع الخلفيات إلى بلدنا الآمن والمضياف".

ويدرس أكثر من مليوني طالب صيني في جامعات أسترالية، حيث يجلبون سنويا 12 مليار دولار أسترالي (3ر8 مليار دولار أمريكي).

وقال برمنجهام "إن أستراليا هي أنجح مجتمع متعدد الثقافات والمهاجرين في العالم. إن المجتمع الأسترالي الصيني مساهم مهم وذو قيمة في قصة النجاح هذه".

ورغم ذلك، كانت هناك تقارير عن مضايقة آسيويين في وسائل الإعلام الأسترالية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

أستراليا التمييز العنصري سيمون برمنجهام هجمات عنصرية

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