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المكسيك تسجل 625 حالة وفاة و4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:00 ص السبت 06 يونيو 2020
المكسيك تسجل 625 حالة وفاة و4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ممرضة في المكسيك ترتدي كمامة لمواجهة كورونا

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 625 حالة وفاة و4 آلاف و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخباريه اليوم السبت، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110 آلاف و026 إصابة، وعدد الوفيات إلى 13 ألفا 170 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى تراجع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أول أمس الخميس الذي سجلت فيه 816 حالة وفاة، و4 آلاف 442 إصابة.

وشهدت المكسيك تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.​

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