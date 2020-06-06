متظاهرون يتعهدون بتحدي حظر مسيرة "حياة السود مهمة" في سيدني

سيدني- (د ب أ):

حذر وزير شرطة ولاية ساوث ويلز الأسترالية، آلاف الأشخاص الذين أعربوا عن اعتزامهم تحدى الحظر المفروض على الانضمام إلى احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" في سيدني، اليوم السبت، من أنهم يواجهون خطر الاعتقال بعدما حكمت محكمة أن انتهاك القواعد الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو أمر غير قانوني.

وقال وزير شرطة الولاية ديفيد اليوت للصحفيين صباح اليوم السبت قبل ساعات من موعد بدء المسيرة بالقرب من دار بلدية سيدني إنه سيكون هناك وجودا مكثفا من الشرطة لفرض الحظر الذي أمرت به المحكمة العليا مساء الجمعة.

وحاول محامو المتظاهرين الطعن على الحظر اليوم السبت. وقال منظم المسيرة راول باسي لوكالة "برس اسوسييشن" الاسترالية إنه يتوقع حضور 5 آلاف للمسيرة التي أصبحت غير قانونية الآن، والمقرر أن تبدأ الساعة 3 مساء (0500 بتوقيت جرينتش).

وتعهد منظمون بتحدي الحظر، قائلين إن وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة تعد أيضا أمرا مألوفا لمجتمعات السود في أستراليا.

وأكد زعماء سكان استراليا الأصليين على أهمية الاستمرار في الضغط من أجل التغيير في أستراليا، حيث توفي 432 من السكان الأصليين أثناء احتجازهم لدى الشرطة منذ عام 1991.