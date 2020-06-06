الإمارات: قطر فرّقت مسارات الخليج.. والمنطقة لن تعود إلى ما قبل الأزمة

قالت الإمارات إن الخليج العربي تغير و«لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه» قبل قطع العلاقات مع قطر قبل ثلاث سنوات، حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه»، مشيراً إلى أن «أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إرهابية متطرفة وبالتقارب مع إيران.

ترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي.

ووضعت الدول الأربع 13 مطلبا، أمام الدوحة للاستجابة لها كشرط لإعادة العلاقات، ومن بينها وقف دعم الإرهاب، ولم تستجب السلطات القطرية لها.

ويأتي حديث الوزير الإماراتي في وقت شهدت فيه منطقة الخليج نشاطا دبلوماسيا لافتا خلال الفترة الماضية، عبر تبادل رسائل شفهية وخطية، بين قادة الدول، حملها مبعوثا الكويت وعمان، إضافة إلى اتصالات هاتفية.

تزامنت الرسائل الخليجية، مع مرور 39 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الدكتور نايف الحجرف أمين المجلس في كلمة له في المناسبة، أن الخلاف داخل المجلس يشكل تحدياً لمسيرة التعاون المشترك كما يمثل همّاً مشتركاً لجميع دوله.