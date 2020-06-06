إشعال النار في قاربي هجرة قديمين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

روما- (د ب أ):

فتحت السلطات في جنوب إيطاليا، تحقيقًا في هجومي حرق منفصلين استهدفا قاربي هجرة قديمين على جزيرة لامبيدوزا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت متأخر يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة، عن سلفاتور فيلا ممثل الادعاء في اجريجنتو قوله: "سنفعل كل ما بوسعنا لإلقاء الضوء على حوادث عدم التسامح التي لا تظهر حقيقة تضامن سكان لامبيدوزا والتي يمكن أن تضر بشدة السياحة، مصدر ثروة الجزيرة".

وأفادت الوكالة، بأنه تم إشعال النار مساء الجمعة في موقعين منفصلين تم فيهما الاحتفاظ بقاربين قديمين استخدمهما مهاجرون غير شرعيين للوصول إلى شواطئ الجزيرة.

وقال عمدة لامبيدوزا جوزيبي مارتيلو، إن الحريقين كانا جزء من "خطة محكمة لتعذية مناخ التوتر وتغذية ألسنة اللهب في وضع صعب بالفعل على جزيرتنا".

ونقلت الوكالة عنه قوله "هؤلاء أشخاص لا يتحركون ارتجالا ولكنهم يعرفون ما يفعلون.. لا أعرف من هم وإلا كنت قد أبلغت عنهم بالفعل."