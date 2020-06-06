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مدينة تايوانية تصوت على استبدال عمدة ومرشح سابق للرئاسة

05:16 ص السبت 06 يونيو 2020
مدينة تايوانية تصوت على استبدال عمدة ومرشح سابق للرئاسة

أرشيفية

تايبيه- (د ب أ):
توجه الناخبون في كاوهسيونج، ثالث أكبر مدينة في تايوان، إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت في انتخابات لاستبدال العمدة هان كو يو، الذي كان أيضا المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وخسر هان، وهو شخصية قيادية في الحزب القومي اليميني الموالي للصين أمام رئيسة تايوان تساي إنج ون، التي تنتمي إلى الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الوسطي في انتخابات التي جرت في يناير.

وهان هو أول عمدة في تايوان يواجه انتخابات استبدال، وفقًا للجنة الانتخابات. وقد اتهم بإهمال مهامه منذ أن بدأ حملته الرئاسية في عام 2019.

وأفادت قناة "فورموزا" التليفزيونية بأن طوابير طويلة شوهدت خارج بعض مراكز الاقتراع في كاوهسيونج حيث خرج السكان للتصويت في يوم مشمس.

يذكر أن هناك 1823 مركز اقتراع للسكان للإدلاء بأصواتهم.

وبسبب وباء فيروس كورونا المستجد، تطلب السلطات من المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

كاوهسيونج الانتخابات الرئاسية صناديق الاقتراع تايوان

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