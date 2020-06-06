رسميا.. بايدن يخوض سباق الرئاسة الأمريكية أمام ترامب

اعتمد الحزب الديمقراطي السبت جو بايدن مرشحا رسميا للحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ومن المقرر أن يخوض بايدن، نائب الرئيس السابق، السباق نحو البيت الأبيض أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لفترة رئاسة ثانية.

تأتي الانتخابات الأمريكية في نوفمبر فيما تواجه الولايات المتحدة احتجاجات واسعة ضد العنصرية في أعقاب مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود على يد رجل شرطة ابيض في مايو الماضي.

في اعقاب مقتل فلويد وانتشار مقطع مصور للدقائق الأخيرة في حياته، انقلبت أمريكا رأساً على عقب، وبات الاحتجاجات وقمع الشرطة في مختلف الولايات والمدن الأمريكية لها الأبرز في نشرات الأخبار حول العالم.

ثماني دقائق وست ثوان كانت هي المدة التي استغرقها الضابط ديريك تشوفين ليزهق روح فلويد. بعد اعتقال فلويد قيده تشوفين وطرحه أرضا وضغط بركبته على رقبته حتى فاضت روحه وهو يردد "لا أستطيع التنفس."

كما تأتي في خضم أزمة فيروس كورونا التي لا تزال الولايات المتحدة تعاني من تبعات الوباء التي اكل تقريبا كل ما حققته إدارة ترامب من نجاح اقتصادي في السنوات الثلاث الماضية، جعلته يتباهي ليلا نهارا بتلك الانجازات.