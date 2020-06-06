الموسيقيان بارينبويم وليفيت يعيدان موسيقى فيينا إلى الحياة

فيينا- (د ب أ):

جمعت أبرز أوركسترا في النمسا اثنين من أكبر الأسماء في الموسيقى الكلاسيكية، مساء الجمعة، في فيينا حيث عادا إلى المسرح بعد شهور من الصمت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحضر سياسيون بارزون وشخصيات ثقافية بينما انضم عازف البيانو المخضرم والمايسترو دانييل بارينبويم إلى أوركسترا فيينا الفيلهارمونية لحفل عزف خلاله على البيانو موسيقى موزارت والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية.

وأنهت أوركسترا فيينا السيمفوني المنافسة توقفها مع الموسيقار إيجور ليفيت، بعد أقل من أسبوع من أداء عازف البيانو الشاب لمدة 16 ساعة والذي كان يهدف إلى لفت الانتباه إلى محنة الفنانين خلال الإغلاق بسبب كورونا.

وعزف عازفا البيانو موسيقى موتسارت، وكانت الحفلتان بحضور محدود، حيث اقتصر الجمهور على 100 شخص بسبب القيود الصحية التي لا تزال قائمة بالنسبة للمناسبات الثقافية.​