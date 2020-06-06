كولومبيا تحاول تخفيف التوتر مع كوبا وتدعو إلى "الصداقة"

بوجوتا- (د ب أ):

قالت وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم، يوم الجمعة، إن بلادها ترغب في الحفاظ على "علاقات صداقة وتعاون" مع كوبا، بعد تصاعد التوتر بسبب وجود متمردين كولومبيين في الجزيرة الكاريبية.

وأصدرت هافانا، يوم الأحد، بيانًا اتهمت فيه بوجوتا بالقيام بـ"أعمال عدائية" بعد أن أعرب مفوض السلام الكولومبي ميجيل سيبالوس عن دعمه لقرار أمريكي بإدراج كوبا في قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل في مكافحة الإرهاب.

استند القرار الأمريكي بشكل أساسي على وجود أعضاء من ميليشيات جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي المتمردة في كوبا.

وسافرت الميليشيات إلى الجزيرة في عام 2018 لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الكولومبية، إلا أن بوجوتا أوقفت المحادثات بعد هجوم لجيش التحرير الوطني الكولومبي على أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية خلف أكثر من 20 قتيلا في يناير 2019.

ثم بدأت كولومبيا في الضغط على كوبا لتسليم أعضاء جيش التحرير الوطني، وهو ما رفضت هافانا القيام به.

وقالت بلوم إن وجودهم في كوبا معروف على نطاق واسع وأنه "لا يمكن أن يكون مفاجئا" أن الولايات المتحدة ودول أخرى لاحظت ذلك.

وأضافت الوزيرة أن "العلاقات بين كولومبيا وكوبا تحتاج إلى أن تكون أكبر من تطلعات جماعة جيش التحرير الوطني الإرهابية ".

وقالت بلوم إن الجماعة، التي لديها أكثر من ألفي مقاتل يقاتلون الحكومة، تشكل عقبة تحول دون تحقيق السلام في كولومبيا.

وتعد جماعة جيش التحرير الوطني آخر جماعة متمردة موجودة رسميا في كولومبيا، بعد أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، الأكبر حجما في عام 2016.