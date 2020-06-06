بسبب كورونا.. "بومباردييه" تعتزم تسريح 2500 عامل بسبب انخفاض الطلب

مونتريال- (د ب أ):

أعلنت شركة بومباردييه الكندية لتصنيع الطائرات، اليوم الجمعة، إنه ليس لديها خيار سوى تسريح 2500 عامل بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، إلى خفض الطلب العالمي على الطائرات التجارية بنحو الثلث.

وقالت الشركة، في بيان صحفي: "يجب على بومباردييه أن تضبط عملياتها وقوتها العاملة لضمان خروجها من الأزمة الحالية على قاعدة صلبة".

وقالت بومباردييه ومقرها مونتريال، إن 1500 وظيفة دائمة سيجري تخفيضها في منشآتها في كيبيك علاوة على 400 وظيفة في أونتاريو، والبقية ستكون في منشآتها الدولية.

وستشرع الشركة في عمليات التسريح من العمل اعتبارا من الشهر الجاري وسيجري تنفيذها على مدار العام.