فيروس كورونا: الصحة العالمية تنصح بارتداء أقنعة قماشية

دعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات والدول إلى تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة القماشية في المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مكثف لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فضلا عن الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية الصحية خلال نوباتهم، حسبما أوردت شبكة سي إن إن.

وتعد الإرشادات الجديدة التي أعلنتها المنظمة، الجمعة، تحولًا عما نصحت به من قبل فيما يتعلق بالأقنعة، حيث كانت تدعو إلى عدم ارتداء الأقنعة "إذا لم تكن مريضًا أو لا ترعى شخصًا مريضًا"، في محاولة لإبقاء الأقنعة متاحة للعاملين في الخدمات الصحية.

ونقلت سي إن إن عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، قوله في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، "في المناطق التي ينتشر فيها المرض على نطاق واسع، تنصح منظمة الصحة العالمية الأقنعة الطبية لجميع الأشخاص العاملين في المرافق الصحية، وليس فقط الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا"

وأوضح أدهانوم غبريسوس أنه "يجب على الحكومات تشجيع عامة الناس على ارتداء الأقنعة في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مثل وسائل النقل العامة أو في المتاجر أو في بيئات أخرى محصورة أو مزدحمة "، مشيرًا إلى أن تلك الإرشادات تم تحديثها بناء على أدلة جديدة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وقال إن "إرشاداتنا المحدثة تحتوي على معلومات جديدة حول تكوين الأقنعة النسيجية، بناءً على البحث الأكاديمي الذي طلبته منظمة الصحة العالمية".

وتأتي إرشادات منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي بدأت فيه، دول عدة، تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إنه "ينبغي على الحكومات تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة المصنوعة من القماش"، مضيفة أنه "في المواقف التي يكون فيها انتقال مكثف، في المواقف التي لا يمكنك فيها إجراء التباعد الاجتماعي، يجب ارتداء قناع قماش - يمكن ارتداؤه، يجب ارتداؤه - إنه شيء يجب النظر فيه على محمل الجد".

وتوصي الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، بأن تكون الأقنعة المصنوعة القماش، والتي يمكن أن تكون محلية الصنع، ثلاث طبقات على الأقل "طبقة داخلية من مادة ماصة مثل القطن، طبقة متوسطة تعمل كمرشح أو حاجز، مثل مادة البولي بروبيلين غير المنسوجة، وطبقة خارجية من مادة غير ماصة، مثل مزيج البوليستر".