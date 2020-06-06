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رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته في مسيرة مناهضة للعنصرية في أوتاوا

01:53 ص السبت 06 يونيو 2020
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته في مسيرة مناهضة للعنصرية في أوتاوا

جاستن ترودو

مونتريال - (د ب أ):
جثا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على ركبته، يوم الجمعة، في إظهار للتضامن مع المتظاهرين خلال مسيرة مناهضة للعنصرية في أوتاوا.

وقام "ترودو"، وهو محاط بحراسه الشخصيين الذين يرتدون الأقنعة الجراحية، بالجثو على ركبته بينما طالب المحتجون بإنهاء وحشية الشرطة والعنصرية المعادية للسود، وسط هتافات: "واجه ترامب! واجه ترامب".

وكانت مسيرة أوتاوا واحدة من المسيرات العديدة المخطط لها في عدة مدن في مختلف أنحاء كندا تضامنا مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة التي أثارتها وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس الأسبوع الماضي.

جاستن ترودو مسيرة مناهضة للعنصرية أوتاوا

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