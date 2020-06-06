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لمروره بضائقة مالية.. شاب ينتحر شنقًا أعلى سطح منزله في القليوبية

12:22 ص السبت 06 يونيو 2020
لمروره بضائقة مالية.. شاب ينتحر شنقًا أعلى سطح منزله في القليوبية

تعبيرية

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم شاب على الانتحار شنقًا أعلى سطح منزله، بمنطقة ميت نما التابعة لقليوب في القليوبية، لمروره بضائقة نفسية وإصابته بالاكتئاب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارًا من العميد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة "علاء الدين.م.ع، 29 سنة، عامل مقيم ميت نما مركز قليوب.
تبين من المعاينة أن الجثة معلقة بحبل مثبت بين جدارين، أعلى سطح العقار محل سكنه، وبسؤال شقيقه عامل مقيم ذات الناحية، قرر أن المتوفي يخضع للعلاج من الاكتئاب منذ فترة ولم يشتبه في الوفاة جنائيًا.

القليوبية انتحار الاكتئاب

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