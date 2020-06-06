أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السودان: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:18 ص السبت 06 يونيو 2020
السودان: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 99 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٩١ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 301 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5865 حالة، بينها 347 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1924 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

هذا المحتوى من

فيروس كورونا السودان وزارة الصحة السودانية

الخبر التالى:

ترامب: سنطلب من الكونجرس حزمة تحفيز اقتصادية إضافية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6675011

    عدد المصابين

  • 2894476

    عدد المتعافين

  • 391773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صندوق النقد يكشف تفاصيل قرض مصر الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار