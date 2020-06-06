السودان: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 99 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٩١ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 301 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5865 حالة، بينها 347 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1924 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه