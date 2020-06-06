أنباء عن اشتباكات في مظاهرة مناهضة للعنصرية في أثينا
أثينا - (د ب أ):
أفادت تقارير إخبارية صدرت في العاصمة اليونانية أثينا بأن اشتباكات وقعت مساء اليوم الجمعة خلال مظاهرة مناهضة للعنصرية في العاصمة اليونانية أثينا.
وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الشرطة استخدمت قنابل صوتية وهراوات لتفريق حشد من المتظاهرين اليساريين الذين حطموا زجاج واجهات المتاجر وألقوا الحجارة على قوات الأمن.
وأوضحت التقارير أنه تم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بوسط أثينا وثلاث محطات القطارات مترو الأنفاق لفترة مؤقتة بسبب الاضطرابات.
وتم اعتقال عدد من الأشخاص.
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