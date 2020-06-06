ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الواردات من أوروبا والصين

واشنطن - (د ب أ):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والواردات الصينية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأمريكية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع ممثلي شركات صيد من ولاية مين الأمريكية: " لقد مزق الاتحاد الأوروبي هذا البلد للغاية، إنه أمر لا يصدق ، ومن السهل جدًا حله.. إذا لم يغيروا ذلك ، سنفرض رسوما على سياراتهم حتى يغيروها، وسيغيرونها على الفور".

وقال ترامب إنه سيفرض "رسوما إضافية مماثلة" على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي ،حتى يتم رفع الرسوم المفروضة على جراد البحر والمأكولات البحرية، في إعلان يبدو أنه رد فعل غير متوقع بشكل تلقائي خلال المناسبة.

ثم تم إبلاغ الرئيس بعدها بالرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأمريكية إلى الصين، وقال إنه سيأمر بفرض "رسوم مماثلة" على السلع الصينية.