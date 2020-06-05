أمريكا تلغي خطط لفرض حظر على شركات الطيران الصينية

واشنطن - (د ب أ):

قررت الولايات المتحدة إلغاء خططها الرامية إلى فرض حظر على شركات الطيران الصينية من السفر إليها، وذلك بعد أن خففت بكين الحظر المفروض على شركات الطيران الأجنبية، حسبما أفادت قناة" سي إن بي سي " التليفزيونية في تقرير لها اليوم الجمعة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستظل تفرض بعض القيود على الرحلات الجوية الصينية.

ويأتي هذا الخلاف وسط تصاعد التوترات بين العملاقين الاقتصاديين. وفي الأسابيع الأخيرة، تفاقم الخلاف بين البلدين على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسياسات الصين في هونج كونج.