اندلاع احتجاجات شمال لبنان وجنوبه بسبب الأوضاع المعيشية

بيروت - (د ب أ):

انطلقت مسيرة من المحتجين، مساء اليوم الجمعة، في مدينة طرابلس شمال لبنان وأخرى في مدينة صيدا، كما انطلقت مظاهرة في مدينة النبطية جنوب البلاد احتجاجاً على "الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش والمطالبة بإسقاط منظومة الفساد".

وانطلقت من ساحة النور في مدينة طرابلس مسيرة دراجات نارية وسيارات، إحتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وإرتفاع اسعار المواد الغذائية، وسط تدابير أمنية مشددة من قبل القوى العسكرية والأمنية.

وردد المشاركون في المسيرة بواسطة مكبرات الصوت الهتافات وشعارات الحراك الشعبي، منددين بتجاهل القضايا المطلبية. ودعوا إلى أكبر مشاركة شعبية في التظاهرات المقررة غداً السبت.

ونظم الحراك الشعبي في مدينة صيدا جنوب لبنان مسيرة شعبية انطلقت من أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، وجابت شوارعها بمرافقة القوى الأمنية وعناصر الجيش.

وحمل المشاركون لافتات طالبت بـ"تغيير المنظومة السياسية وبتشكيل حكومة انتقالية تضع قانوناً انتخابيًا عادلا وبقضاء مستقل لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين".

ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى "النزول إلى الشارع لتحقيق المطالب وتغيير الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد آخر".

وفي مدينة النبطية جنوب لبنان نظم الحراك الشعبي، تظاهرة مطلبية تحت عنوان "الاعتراض على الاوضاع المعيشية والغلاء الفاحش واسقاط منظومة الفساد والمطالبة بقضاء عادل واسترداد الأموال المنهوبة".

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية كانت قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر 2019 في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، والقضاء المستقل.

ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة بعد ظهر غد السبت في وسط العاصمة بيروت.