فرنسا: مقتل زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي"

وكالات:

أعلن وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، مقتل عبد المالك درودكال، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، في بلاد المغرب العربي، خلال عملية شمالي مالي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

من أصول جزائرية يتزعم "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، يدعى عبدالملك دروكدال المكني بـ"أبو مصعب عبدالودود".

بدأ تاريخ دروكدال، المولود 20 أبريل عام 1970 بقرية زَيان بولاية البليدة شمالي الجزائر، مع الجماعات التكفيرية أثناء دراسته بالجامعة في كلية التكنولوجيا بجامعة البليدة عام 1992، وعلى وجه التحديد حين تعرف على أمير "حركة الدولة الإسلامية"، السعيد مخلوفي، الذي أقنعه بالانضمام للحركة سنة تخرجه، وبعدها انضم للمسلحين في الجبال.