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الجزائر تعتزم إخلاء عائلات 55 طفلًا مصابًا باللشل الدماغي علقوا في مصر

10:19 م الجمعة 05 يونيو 2020
الجزائر تعتزم إخلاء عائلات 55 طفلًا مصابًا باللشل الدماغي علقوا في مصر

لخضر بن خلاف

وكالات:
تعتزم الحكومة الجزائرية إجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، ونقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن النائب في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف أكد أن الحكومة برمجت رحلة غدا السبت لإجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا في مصر.
وأكد بن خلاف في منشور له على موقع فيسبوك: "رسميا سيتم اجلاء الجزائريين العالقين بمصر يوم السبت إن شاء الله والأولوية للأطفال الـ 55 واهاليهم".
وكان بن خلاف قد طرح هذه القضية على وزير الشؤون الخارجية صبري بو قادوم الذي وعد بالنظر فيها، كما راسل رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد بشانها.

لخضر بن خلاف فيروس كورونا الحكومة اللشل الدماغي

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