مجددًا.. مقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية (فيديو)

وكالات:

أطلقت الشرطة الأمريكية في مدينة لويسفيل، بولاية كنتاكي، طلقات "الفلفل الحار"، فأصابت إحدى تلك الرصاصات الأمريكي ذا الأصول الأفريقية، "دايفيد مكاتي"، وأردته قتيلًا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ونشرت الصحيفة الأمريكية، مقطع فيديو معلقة عليه، بأن الشرطة أطلقت 18 طلقة على مجموعة من المتظاهرين في مدينة لويسفيل، ما جعلهم يهرعون إلى داخل أحد المطاعم، ولكن الشرطة استمرت في إطلاق طلقات الفلفل، حتى أصابت إحداها "مكاتي"، وأردته قتيلًا.

وبدأت الواقعة مع وصول قوات الأمن لفرض حظر تجول، يبدأ من الساعة التاسعة مساء، في منطقة مكتظة أمام مطعم مكاتي "يايا للشوي"، حيث كان مجموعة من الأشخاص يتناولون الطعام في الخارج.

وما إن وصلت قوات الأمن للمكان، حتى بدأت بإطلاق طلقات تعرف بـ"كرات الفلفل" التي تتسبب بتهييج العين والأنف، صوب المجتمعين أمام المطعم، ما دفعهم إلى إخلاء المكان بسرعة والدخول إلى المطعم.

ومع اندفاعهم إلى الداخل، استمر رجال الشرطة بإطلاق الطلقات نحو الباب، وليس على الأرض بحسب ما ينص عليه القانون، حتى كادت طلقة منهم تصيب رأس ابنة أخ "مكاتي" التي كانت قرب الباب.

ودون أن يدرك "مكاتي" من أطلق الطلقات، اقترب من الباب وأطلق رصاصة من مسدس كان بحوزته نحو الشارع، ما دفع رجال الأمن للتراجع، قبل أن يطل هو مجددًا من خلف الباب رافعًا يده، ليطلق رجال الأمن 18 رصاصة نحوه، ما أدى لإصابته بطلقة في الصدر.

وتقوم الشرطة الآن بالتحقيق مع رجال الأمن المتورطين في الواقعة، خاصة وأن كتيب التعليمات الخاص بشرطة المدينة، ينص بوضوح على أنه على رجال الشرطة "أن يتجنبوا استخدام العنف في تفريق التجمعات السلمية"، وأن "يعرفوا بأنفسهم"، إضافة إلى "إعطاء تعليمات واضحة بالتفرق ومنح المتجمعين وقتا كافيا لتنفيذها"، وهي جميعها أمور لم يلتزم بها رجال الأمن في حادث مقتل "مكاتي".

The @nytimes synched up surveillance and bystander video of the David McAtee shooting. Adds audio and footage of Dino's to what LMPD released earlier this week. (1/2) pic.twitter.com/sHHVZzeqi9

— HĪPMAGAZINE.ORG 🥧 (@foodhip) June 5, 2020