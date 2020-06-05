أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

خلال 24 ساعة.. وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا في قنا

08:40 م الجمعة 05 يونيو 2020
خلال 24 ساعة.. وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا في قنا

فيروس كورونا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أفاد مصدر بمديرية الصحة والسكان بقنا، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن من بين الحالات 4 وفيات بمستشفى الحميات في قنا، وهم "س.ع.س"، و"ك.م.ع"، وحالة ثالثة لمسن، من قرى مركز قنا، و"س.ع"، أمين شرطة، من مركز نقادة.

وأوضح المصدر، أن مركز قوص سجل أول حالة وفاة من مرضى العزل المنزلي، وتوفي موظف على المعاش داخل مستشفى الحميات في نجع حمادي.

فيروس كورونا قنا مستشفى الحميات وزارة الصحة كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6675011

    عدد المصابين

  • 2894476

    عدد المتعافين

  • 391773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة