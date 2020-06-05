خلال 24 ساعة.. وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا في قنا
قنا- عبدالرحمن القرشي:
أفاد مصدر بمديرية الصحة والسكان بقنا، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر، أن من بين الحالات 4 وفيات بمستشفى الحميات في قنا، وهم "س.ع.س"، و"ك.م.ع"، وحالة ثالثة لمسن، من قرى مركز قنا، و"س.ع"، أمين شرطة، من مركز نقادة.
وأوضح المصدر، أن مركز قوص سجل أول حالة وفاة من مرضى العزل المنزلي، وتوفي موظف على المعاش داخل مستشفى الحميات في نجع حمادي.
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