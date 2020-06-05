الجزائر تسجل 9 وفيات و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت لجنة متابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الجمعة عن تسجيل 104 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 9935.

وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي كورونا، جمال فورار، في تصريح صحفي اليوم عن تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 690.

وأشار فورار إلى أن حالات الشفاء الجديدة بلغت 156 ليرتفع مجموع المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 6453.