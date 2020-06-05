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الآلاف يتظاهرون في فرانكفورت ضد العنصرية وعنف الشرطة

08:25 م الجمعة 05 يونيو 2020
الآلاف يتظاهرون في فرانكفورت ضد العنصرية وعنف الشرطة

احتجاجات بعد مقتل فلويد

فرانكفورت - (د ب أ):
تظاهر بعد ظهر اليوم الجمعة عدة آلاف من الألمان في مدينة فرانكفورت احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة هناك إن المظاهرة مرت بسلام، مشيرة إلى أن المشاركين الذين وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف التزموا بالقواعد الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا وارتدوا أقنعة الوجه.
وتأتي المظاهرة في سياق مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية عنيفة للشرطة، ورفع المتظاهرون شعار منظمة "حياة السود مهمة".
وكان ما بين 550 إلى 600 متظاهر انطلقوا يوم الأربعاء الماضي للسبب ذاته في شوارع فرانكفورت أيضا.

جورج فلويد عنف الشرطة العنصرية مدينة فرانكفورت

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