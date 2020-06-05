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ترامب: الاقتصاد الأمريكي يظهر "أقوى عودة له"

08:23 م الجمعة 05 يونيو 2020
ترامب: الاقتصاد الأمريكي يظهر "أقوى عودة له"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع الذى سجله معدل البطالة، قائلا إن الاقتصاد يقلع مثل "مركبة صاروخية"، متعهدا بإنجاز تعاف سريع من التباطؤ جراء فيروس كورونا.
وقال ترامب اليوم الجمعة فى تصريحات بحديقة الورود بالبيت الأبيض إن "اليوم ربما يمثل العودة الأكبر في التاريخ الأمريكي، ولن يتوقف هنا، بل سيستمر.. لا أحد يتوقع ذلك".
وأضاف ترامب أن التعافي الحقيقي سوف ينطلق خلال عام 2021، مشددا على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع الجائحة مستقبلا. ولا يزال معدل البطالة فوق مستوى 13 بالمئة، على الرغم من تراجعه في مايو.
وكان ترامب قد مارس مرارا ضغوطا لتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر، وإعادة فتح الاقتصاد في كل أنحاء الولايات. وقال إننا "نقوم بفتح (الاقتصاد) بقوة شديدة".
وذكر أن تعافي الاقتصاد الأمريكي له تأثير إيجابي على النمو العالمي. وقال إننا "قوة إيجابية. نحن مفتاح العالم بطريقة ما".

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