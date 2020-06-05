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بريطانيا تعلق التجارب على هيدروكسي كلوروكين لثبوت عدم فعاليته في علاج كورونا

08:10 م الجمعة 05 يونيو 2020
بريطانيا تعلق التجارب على هيدروكسي كلوروكين لثبوت عدم فعاليته في علاج كورونا

عقار هيدروكسي كلوروكين

لندن - أ ش أ
أعلن علماء بريطانيون، اليوم الجمعة، أنهم أوقفوا، الإثنين الماضي، تجربة كبرى مثيرة للجدل على عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم في علاج الملاريا؛ للوقوف على مدى فعاليته في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما لم تُظهر النتائج المبدئية أدلة على فائدة له في هذا الصدد.
وقال مارتن لاندراي بجامعة "أكسفورد" الذي يشارك في الإشراف على تجارب الاستشفاء: "استعرضنا البيانات وخلصنا إلى أنه لا دليل على تأثير نافع لهيدروكسي كلوروكين على المرضى المحجوزين في المستشفى بكوفيد"، موضحا أنهم قرروا وقف إعطائه للمرضى على الفور"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
يأتي ذلك بعدما حذّرت سلطات الصحة والرقابة على الأدوية في عدد من الدول من استخدام العقار؛ لعدم ثبوت فعاليته في علاج المصابين بـ (كوفيد-19) وكذا إمكانية تسببه في مشكلات خطيرة بالقلب قد تصل للوفاة.
ونشرت الدورية العلمية المعروفة "ذا لانسيت" مؤخرا دراسة قائمة على المراقبة، شككت في جدوى عقاري الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" و"كلوروكين" لمرضى فيروس كورونا، وأكدت أيضا مساهمتهما في زيادة مخاطر حدوث مشاكل بالقلب ومن ثم الوفاة، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، وقف الجزء المتعلق باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" في تجاربها.

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