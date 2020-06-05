اليونان: مستعدون للتصعيد إلى أقصى حد للدفاع عن حقوقنا المائية

وكالات:

أكد وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، أن بلاده مستعدة لفعل كل ما يلزم للتصدي لكل ما يهدد حقوق أثينا في منطقة المتوسط.

ووفقا لموقع العربية نت، قال بانايوتوبولوس، في برنامج "ستار تي في"، الجمعة "نريد الوصول إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن".

يأتي هذا التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع اليوناني بعد ساعات قليلة من عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمراً صحافياً في أنقرة مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية.

وقال أردوغان إن تركيا وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسلط بانايوتوبولوس الضوء على "عدوانية" تركيا، مشيرا إلى أن اليونان يمكنها ردع هذا العدوان "باللجوء للقوات المسلحة".

وقال: "سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية. أعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو أولا استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة".