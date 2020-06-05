مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز بنحو ٨ مرات المسموح به

وكالات:

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو 8 مرات الحد المسموح به.

‏وأوضح بيان للوكالة، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن إيران ما زالت ترفض السماح بالوصول إلى موقعين نوويين يشتبه فيهما.

وأعلنت الوكالة في يوليو الماضي أن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 في المئة.

وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز أنه بعد حوالي شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوجراما بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 في المئة.

ولا يزال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يقل كثيرا عن الأطنان التي كانت بحوزتها قبل الاتفاق، ويقل معدل التخصيب الحالي بكثير عن نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 في المئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.