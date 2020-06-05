ترامب: يجب إعادة فتح المدارس والاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصادنا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجب إعادة فتح المدارس في الولايات مرة أخرى.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية "العربية" "يجب أن نعيد فتح المدارس في الولايات المتحدة".

وتابع ترامب أنه يجب إعادة فتح الولايات مرة أخرى بشكل كامل.

هذا وأكد، أن الولايات المتحدة تعلمت كثيرًا من جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هدية الصين السيئة أضرت العالم.

واستطرد ترامب أن "الاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصاد الولايات المتحدة".

فيما جدد ترامب اتهامه للصين بالتسبب بتفشي فيروس كورونا في العالم العالم.

وقال عبر حسابه في تويتر: "تقوم الصين بحملة تضليل ضخمة لأنهم يرغبون بشدة في فوز النائم جو بايدن في السباق الرئاسي حتى يتمكنوا من مواصلة سرقة الولايات المتحدة، كما فعلوا منذ عقود، حتى جئت!".

وتابع: "يتكلم المتحدث باسم الصين بغباء، محاولاً يائساً أن يزيل الألم والمذابح التي نشرتها بلادهم في جميع أنحاء العالم. إن هجومها المضلل والدعاية على الولايات المتحدة وأوروبا يمثل وصمة عار ...."، مضيفا: "كل ذلك يأتي من القمة، لقد كان بإمكانهم إيقاف الوباء بسهولة، لكنهم لم يفعلوا!".

يأتي ذلك فيما نددت الصين بالانتقادات الدولية التي تعرضت لها على خلفية تفشي فيروس كورونا، وبشكل خاص ما اعتبرته "أكاذيب مكشوفة" من قبل السياسيين الأميركيين، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترمب.