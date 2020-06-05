تونس تعلن نجاحها في وقف تفشي فيروس كورونا محليا

تونس - (د ب أ):

أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة، خلو البلاد من الإصابات بالفيروس محليا بخلاف الحالات الوافدة من الخارج.

وأفادت العضو باللجنة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه مع توقف انتشار الفيروس محليا فإن الاهتمام سيكون موجها خلال المرحلة القادمة نحو التقصي عن الفيروس لدى العائدين إلى البلاد في رحلات الإجلاء.

وتبدأ السلطات اليوم في تسيير رحلات إجلاء لتونسيين عالقين في الخارج لتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

ويتعين على العائدين إظهار التحاليل لدى عودتهم والخضوع للحجر الإجباري لمدة أسبوع في النزل التونسية وأسبوع ثان في مقر سكنهم.

وبدأت تونس منذ أمس الخميس، المرحلة الثالثة والأخيرة لتخفيف قيود الحجر الصحي الموجه قبل رفعه نهائياً يوم 14 يونيو الجاري ومن ثم فتح الحدود بالكامل يوم 27 من الشهر ذاته.

وقالت وزارتا السياحة والصحة إن تونس جاهزة لاستقبال السياح مع التقيد بإجراءات الوقاية.

وقال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم في تصريحات للصحفيين،: "كانت مرحلة صعبة وسيطرنا على الفيروس، لكن الآن الوضع صعب اقتصاديا واجتماعيا. لدينا الثقة لإيجاد الحلول بإمكاناتنا، يجب أن نمضي في طريق الإصلاح".

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس المميت في تونس الألف مصاب منذ الكشف عن أولى الحالات في الثاني من مارس الماضي، ومعظمهم شفي، فيما استقر عدد الوفيات عند 49 حالة.