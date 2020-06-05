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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية

04:14 م الجمعة 05 يونيو 2020
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية

أرشيفية

رام الله- (أ ش أ):

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا إحياء لذكرى النكسة، والتي تتزامن أيضا مع ذكرى استشهاد عقل سرور الذي يعد رمزا من رموز المقاومة الشعبية في نعلين، كذلك الشهيد محمد الخواجا.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، مرددين الشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، وإعدام المواطنين بدم بارد كما حصل مع الشهيد إياد الحلاق في القدس المحتلة.

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الاحتلال الاسرائيلي رام الله إصابة فلسطينيين مسيرة نعلين

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