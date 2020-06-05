سويسرا: رفع قيود دخول مواطني الاتحاد الأوروبي للبلاد 15 يونيو
جنيف (د ب أ)
أعلنت حكومة سويسرا اليوم الجمعة اعتزامها رفع القيود المفروضة على دخول المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بدءا من 15 حزيران/يونيو.
وقالت الحكومة إنها سترفع كذلك الحظر على القادمين من ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، والتي تشكل مع سويسرا "رابطة التجارة الحرة الأوروبية" (إفتا).
وأضافت في بيان أنه تم اتخاذ القرار برفع قيود السفر تماشيا مع خطط مماثلة أعلنتها كثير من الدول الأوروبية.
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