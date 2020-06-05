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الكويت: وصول الشحنة الأولى من دواء أفيجان الياباني الخاص بـكورونا الأسبوع المقبل

03:47 م الجمعة 05 يونيو 2020
الكويت: وصول الشحنة الأولى من دواء أفيجان الياباني الخاص بـكورونا الأسبوع المقبل

عقار أفيجان

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن الشحنة الأولى من الدواء الياباني (أفيجان Favipiravir)، ستصل البلاد الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن الشحنة الأولى من الدواء، تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الإنسانية، ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية.

وأضاف البدر أن الاستخدام سيكون وفقا لدليل الإرشادات المعد من اليابان، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والنظم واللوائح المتبعة في الكويت.

وأشار إلى أن (الصحة) في طور انتظار كمية أخرى من الدواء، لتوريدها لإجراء الدراسات الإكلينيكية، والبحوث السريرية في الكويت، ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

وأوضح البدر أن توفير هذا الدواء، يأتي على أساس التبرع من الحكومة اليابانية، وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات؛ لتسهيل عمليات التسليم.

وفي سياق متصل، توقع وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، توفير دواء (ريمديسيفير) خلال الشهر الحالي، وهو من بين العلاجات التي ستخضع لتقييم سلامتها وفعاليتها، ضمن المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركائها بعنوان (تضامن).

وأضاف أن هذه المبادرة التي تشارك الكويت فيها، هي تجربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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