وزير الداخلية الألماني يطالب برفع قيود السفر بدءا من آخر يونيو الحالي

برلين- (أ ش أ):

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن دول الاتحاد الأوروبي تريد رفع جميع قيود السفر التي كان قد تم فرضها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا الى أن الرفع سيتم بحلول نهاية يونيو الحالي.

ونقل موقع صحيفة (شبيجل أون لاين) الألماني عن هورست زيهوفر قوله ، اليوم الجمعة بعد مؤتمر عبر الفيديو مع زملائه في دول الاتحاد الأوروبي ، إنه سيتم بعد ذلك استعادة حرية الحركة الكاملة في منطقة شنغن.

وأضاف " ولذلك يجب تمديد الحظر الشامل لدخول الأشخاص من دول ثالثة لمدة 14 يومًا حتى 1 يوليو" ، وإن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستقدم هذا المقترح الأسبوع المقبل ، وبعد ذلك سيكون هناك حل مختلف اعتمادًا على الوضع الوبائي في كل دولة من خارج الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى دول البرازيل والولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال ، حيث لا يزال هناك تسجيل العديد من حالات إنتشار وباء كورونا بها.

ونوه موقع (شبيجل أون لاين) الى أنه ، وبالنسبة لعمليات التفتيش داخل أوروبا ، يرغب وزير الداخلية الألماني الى تقديم اقتراح في مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وينص الاقتراح على أن ألمانيا ترغب فى إنهاء جميع الضوابط على دول الاتحاد الأوروبي بحلول 15 يونيو الجاري ، لافتا الى أن غالبية زملائه في الاتحاد الأوروبي يخططون للقيام بذلك أيضا ، وأن عددا قليلا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترغب فى مواصلة الرقابة حتى نهاية يونيو.