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سبوتنيك" : الولايات المتحدة تختبر لأول مرة "قاتل" منظومة "إس-400" الروسية

03:26 م الجمعة 05 يونيو 2020
سبوتنيك" : الولايات المتحدة تختبر لأول مرة "قاتل" منظومة "إس-400" الروسية

AGM-88G

موسكو- (أ ش أ):

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "درايف" الأمريكية أن واشنطن أجرت أول اختبار لما أُطلق عليه "قاتل" منظومة صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية ، قامت الولايات المتحدة مؤخرا بإجراء أول اختبار لصاروخ "AGM-88G"، الذي تم تصميمه لتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو المحتمل ، وأشارت إلى أنه تم إجراء التجربة باستخدام مقاتلة الجيل الخامس "F/A-18E Super Hornet"، موضحة أن الخبراء العسكريين الأمريكيين قيموا عاليا تفاعل أنظمة المقاتلة والصاروخ الجديد.

وذكرت الصحيفة الأمريكية كذلك أن الاختبار جرى في المطار العسكري التابع لسلاح البحرية الأمريكية في ولاية ماريلاند.

يُذكر أن مصادر صحفية أمريكية أخرى أعلنت في وقت سابق أن صواريخ "AGM-88G" قادرة على تدمير منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400".

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AGM-88G قاتل اس 400 الولايات المتحدة

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