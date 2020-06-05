السنغال: تسجيل 134 إصابة جديدة بكورونا
دكار – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة بالسنغال اليوم الجمعة، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء 1700 فحص تم تسجيل 134 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه تم تعافي 114 شخصا، ليصل عدد من تعافوا من الفيروس منذ ظهوره في السنغال يوم الثاني من مارس الماضي 2276 شخصا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4 آلاف و155 شخصا، توفي منهم 45 شخصا ويوجد 1833 شخصا في المستشفيات.
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