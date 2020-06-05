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باكستان تعزز إجراءات الإغلاق الجزئي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

02:10 م الجمعة 05 يونيو 2020
باكستان تعزز إجراءات الإغلاق الجزئي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

كورونا في باكستان

إسلام أباد (د ب أ)

بدأت باكستان تعزيز إجراءات الإغلاق الجزئي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى نحو 100 ألف شخص، بعد مرور شهر تقريبا على رفع القيود السابقة.

وصرح مسؤولون في باكستان أنه تم عزل العديد من الأحياء السكنية وإغلاق أسواق تجارية، وتغريم السيارات التي لا تلتزم بضوابط الوقاية من الفيروس، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للحيلولة دون تفشي الجائحة.

وفرضت الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية ارتداء كمامات الوجه، في ظل تدفق حالات إصابة جديدة بالفيروس على المستشفيات.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل زهاء 3500 حالة إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال هذا الاسبوع، وهو أعلى معدل للإصابة تشهده باكستان منذ بدء ظهور الجائحة في شباط/فبراير الماضي.

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