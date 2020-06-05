بريطانيا والاتحاد الأوروبي تعلنان اليوم نتائج المفاوضات بشأن علاقاتهما في المستقبل

بروكسل (د ب أ)

يختتم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الجمعة الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).

وبعد أسبوع من اللقاءات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" التي بدأت يوم الاثنين، من المقرر أن يعقد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج المفاوضات في بروكسل.

وأكثر النقاط حساسية في مفاوضات الجانبين هي مسألة التوصل لاتفاق تجاري يحدد مستقبل العلاقة بينهما خلال الفترة التي تلي انتهاء المرحلة الانتقالية بعد انسحاب بريطانيا من التكتل، بنهاية عام 2020.

ورغم خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون ثان/يناير الماضي، فإنها لا تزال عضوا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي أيضا.

وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق في الوقت المحدد، سوف تخرج بريطانيا من إطار العمل القانوني الخاص بالاتحاد الأوروبي بدون ضوابط، أي ما يطلق عليه بريكست "بدون اتفاق".

من شأن هذا أن يهدد بحدوث صدمة اقتصادية حادة حيث إن الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية سوف تدخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى حدوث حالة من الفوضى بالنسبة للشركات.

ونهاية حزيران/يونيو الجاري هي الموعد النهائي لبريطانيا لطلب المزيد من الوقت، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بعدم تمديد هذه الفترة رغم عدم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها عليها.