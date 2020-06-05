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إقامة أول صلاة جمعة في السعودية بعد حوالي شهرين ونصف بسبب "كورونا"

01:05 م الجمعة 05 يونيو 2020
إقامة أول صلاة جمعة في السعودية بعد حوالي شهرين ونصف بسبب "كورونا"

صلاة الجمعة - أرشيفية

الرياض (د ب أ):

أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في المساجد السعودية بعد توقفها في 13 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد..كوفيد 19".

وفتحت الجوامع والمساجد السعودية، والبالغ عددها حوالي 90، اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال المصلين؛ لأداء صلاة الجمعة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، ما عدا مكة المكرمة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا".

صلاة جمعة السعودية فيروس كورونا

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