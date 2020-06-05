"تويوتا" تعتزم إنتاج خلايا الوقود بالتعاون مع 5 شركات صين
طوكيو - (د ب أ):
تعتزم شركة "تويوتا موتور"، عملاق صناعة السيارات اليابانية، إقامة مشروع مشترك لإنتاج خلايا الوقود لسياراتها، بالتعاون مع خمس شركات صينية، بينها "بيجين أوتوموبيل ووركس"، ومجموعة "تشاينا اف ايه دبليو جروب"، بحسب صحيفة "نيكي" اليابانية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، أن الشركاء الآخرين في المشروع هم "بيجين سينوهيتيك"، ومجموعة "جوانجشو أوتوموبيل جروب"، و"دونجفنج موتور".
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