شركة "عايدة" الألمانية تعلق رحلاتها البحرية إلى أمريكا وكندا

روستوك، ألمانيا (د ب أ)

علقت شركة "عايدة" الألمانية للرحلات السياحية البحرية رحلاتها المخططة هذا العام للولايات المتحدة وكندا.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في مقرها بمدينة روستوك الألمانية أنه "نتيجة للتأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، فإن شروط السفر الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لم توضع بعد. لن تكون الرحلات البحرية إلى كندا ممكنة حتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر المقبل، في حين أن حظر دخول الأوروبيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستمر لحين إشعار آخر".

وبسبب جائحة كورونا، ألغت عايدة بالفعل جميع رحلاتها على متن 14 سفينة في أسطولها حتى 31 تموز/يوليو المقبل. وبالنسبة لكافة السائحين الذين أُلغيت رحلاتهم، سيُجرى إيداع ثمن الرحلات المسددة بالفعل كرصيد للعملاء لدى الشركة بالإضافة إلى علاوة بنسبة 10%. ويمكن استخدام هذا الرصيد لحجز رحلات جديدة حتى نهاية 2021. وإذا رفض العملاء هذا العرض، سيكون بإمكانهم الحصول على قيمة رحلاتهم الملغاة.