طائرة ركاب إسرائيلية تحلق في أجواء السودان

وكالات:

دخلت طائرة ركاب إسرائيلية أمس الخميس مجال السودان الجوي في طريق عودتها إلى تل أبيب.

وأكد موقع flightradar24 الخاص بتتبع حركة الملاحة الجوية أن الرحلة ELY046 التابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية أقلعت من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس أمس وهبطت بعد نحو 14.5 ساعة في مطار بن غوريون، بعد عبور المجال الجوي السوداني.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية إلى أن التحليق مباشرة عبر الأجواء السودانية يتيح للطائرات الإسرائيلية خفض فترة التحليق من وإلى الأرجنتين بنحو ساعتين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر منخرض في تسيير الرحلة أن هذه تعد المرة الأولى التي تحصل فيها طائرة ركاب إسرائيلية على الترخيص للتحليق في الأجواء السودانية، لافتا إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان منخرطا في هذه الجهود.

ولفت المصدر إلى أن طائرة أخرى حلقت الأربعاء من تل أبيب إلى بوينس آيريس بمسار عاد أطول، فوق المتوسط، لكن السلطات السودانية أعطت الضوء الأخضر بشكل مفاجئ للرحلة ELY046 أمس.

وأكد المصدر أن السلطات السودانية حاولت تقليص الانتباه إلى هذا القرار قدر الإمكان، وأصرت لذلك على تأجيل الرحلة كي تحلق فوق أراضيها بعد انتهاء النشرات الإخبارية المسائية.

يشار إلى أن هذه ليست أول طائرة إسرائيلية تحلق في مجال السودان، وسبق أن دخلت طائرة خاصة إسرائيلية أجواء هذه الدولة في فبراير الماضي.

وجاء ذلك بعد لقاء مفاجئ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أوائل فبراير.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن طائرات إسرائيلية سبق أن حلقت في الماضي في الأجواء السودانية، غير أنها فعلت ذلك بعد التوقف في الأردن أو أي دولة أخرى بغية تفادي تسجيل الرحلة على أنها قادمة من إسرائيل.