أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

باريس تطالب طهران مجددا بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

11:19 ص الجمعة 05 يونيو 2020
باريس تطالب طهران مجددا بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الأكاديمية فاريبا عادلخاه

باريس- (أ ش أ):

جددت وزارة الخارجية الفرنسية، مطالبها لإيران، بالإفراج عن الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه المسجونة في طهران ست سنوات بعد إدانتها بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وجدد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اليوم الجمعة مطالب بلاده قائلا: "اليوم، أطالب إيران رسميا مرة أخرى بالنيابة عن فرنسا بالإفراج فورا عن السيدة عادلخاه"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "هذا الوضع الجاري يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات بين فرنسا وإيران، وينال بشدة من الثقة بين البلدين".

وكانت إيران قد حكمت على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي، وتقبع عادلخاه داخل أحد السجون في إيران منذ عام.

هذا المحتوى من

فاريبا عادلخاه فرنسا إيران

الخبر التالى:

بوتين يؤكد أهمية الاستخدام العقلاني والرشيد للموارد الطبيعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس المجلس العلمي بفرنسا يعلن سيطرة بلاده على وباء فيروس كورونا