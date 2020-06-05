صحيفة لبنانية: حزب الله يحشد لإحداث انقسام في الاحتجاجات الشعبية غدا

بيروت- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (النهار) اللبنانية أن "حزب الله" بدأ عملية حشد واسعة لأنصار تحالف قوى 8 آذار السياسية التي يتزعمها الحزب، بغية ترتيب مشهد مفتعل من شأنه إحداث انقسام في التظاهرات الشعبية التي ستنطلق غدا في عموم لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية في البلاد.

وذكرت الصحيفة – في عددها الصادر اليوم الجمعة – أن حزب الله شرع في تنفيذ عملية "تهويل على الانتفاضة الشعبية" من خلال تحريك استعدادات لشارع مضاد في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بغية إجهاضها، وذلك تحت عنوان "رفض التعرض للمقاومة" على نحو ينذر بخطر افتعال الاضطرابات.

ورصدت الصحيفة وجود اتجاهات واستعدادات مضادة للتجمعات الاحتجاجية للانتفاضة الشعبية، تقف وراءها قوى حزبية في تحالف 8 آذار ولاسيما حزب الله، تحت شعار رفض تحويل الانتفاضة منصة سياسية للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 ونزع سلاح الحزب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر معنية – لم تسمها – أن قوى 8 آذار بدأت حشد تجمعات مناهضة للتجمعات الاحتجاجية التي سيشهدها لبنان غدا، بما يرتب مشهدا مفتعلا وانقساميا لإجهاض الموجة الاحتجاجية الجديدة.

وكان اللبنانيون قد تداولوا خلال الأيام الماضية وبشكل واسع من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، دعوات للحشد لتظاهرات عارمة في مختلف أرجاء لبنان ابتداء من يوم السبت، وتحديده موعدا لانطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت في 17 أكتوبر الماضي في عموم البلاد، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، بالإضافة إلى ما تضمنته الدعوات في جانب منها من المطالبة بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة متمثلة في الجيش والمؤسسات الأمنية فقط.